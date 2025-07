De longe, paraenses são os que mais migraram para Anápolis; veja ranking do IBGE

Pesquisa faz parte do Censo de 2022 do IBGE e mostra quantidade de pessoas vindas de outros estado para a cidade

Gabriella Pinheiro - 02 de julho de 2025

Visão aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Nem maranhãenses ou tocantinenses. Na verdade, a maioria das pessoas não nativas em Goiás e que se mudaram para a cidade de Anápolis são do Pará, conforme dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, que foi divulgado na semana passada, há dois anos, 4.632 pessoas naturais do estado do Norte viviam na cidade goiana.

A pesquisa ainda indica que, depois dos paraenses, aparecem os naturais do Distrito Federal. Durante o período, Anápolis recebeu 2.381 pessoas vindas de lá.

Logo em seguida, estão os oriundos de Maranhão (1.928), São Paulo (1.262), Tocantins (1.099), Bahia (981), Rio de Janeiro (739), Minas Gerais (555) e Mato Grosso (449).

Municípios próximos a cidade também possuem paraenses como a maioria dos migrantes, como: Abadiânia (209), Leopoldo de Bulhões (125) e Ouro Verde de Goiás (22). Goiânia, por exemplo, lidera com 11.732 pessoas vindas de lá.

Vale destacar que, em Goiás, de acordo com dados do Censo, 10,9 mil migrantes estrangeiros vivem no estado. A maior parte deles (3,8 mil) são venezuelanos.

