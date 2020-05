Últimos dias para se inscrever em concurso com 35 vagas em Goiás

Carga horária é de 30 a 40 horas semanais e os salários chegam a R$ 2.381,04

Termina às 23h do próximo domingo (17) o prazo para inscrição no concurso público ofertado pela Prefeitura de São Domingos, município localizado a 517 km de Anápolis.

As inscrições devem ser feitas integralmente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), responsável pelo certame.

São 35 vagas para professores, monitores, auxiliares e vigilantes, que atuarão em escolas. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais e os salários chegam a R$ 2.381,04.

O edital completo, com mais informações, pode ser encontrado aqui.

