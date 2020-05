Caiado recorre a prefeitos para construir apoio ao isolamento social em Goiás

Reunião com responsáveis por 32 municípios já está marcada e a ideia é construir consenso sobre o tema

Está programada para a manhã desta segunda-feira (18) a videoconferência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com prefeitos dos 32 maiores municípios goianos para discutir medidas que aumentem o isolamento social no estado.

Na ultima semana, o democrata recuou da intenção de publicar um novo decreto que endureceria a quarentena porque sentiu que não teria apoio dos prefeitos para fazer o documento.

Dessa vez, Caiado quer fazer o inverso: ouvir os mandatários dos municípios para construir concenso sobre o tema.

Preocupa o governador o expressivo aumento de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em Goiás.

“O estado demorou mais de 30 dias para chegar aos 100 casos e, somente ontem, registrou 100 casos em 24h”, disse na última quinta-feira (14).

Desde então, essa situação tem se repetido diariamente, fazendo Goiás chegar a marca de 70 mortos pela doença neste domingo (17).

