Nevoeiro toma conta de Anápolis e previsão mostra que vem frio mais rigoroso por aí

Embora típico desta época, o fenômeno ocorre quando há combinação de duas variáveis climáticas

A semana útil começou com a segunda-feira (18) registrando uma forte neblina na região Central e em partes altas de Anápolis.

Também conhecido como nevoeiro, o fenômeno ocorre quando há combinação de umidade e temperaturas baixas.

Essa situação, conforme dados publicados pelo Climatempo, deve se repetir nos próximos dias. Sobretudo porque o frio tende a ficar mais rigoroso na cidade — com mínimas oscilando entre 16º C e 13ºC, mas com sensação térmica próxima de 10º C.

O tempo ameno no período da tarde também deve permanecer, já que a máxima não deve ultrapassar 27ºC.

A possibilidade de chuva é remota e deve cair bem fina se alguma precipitação realmente ocorrer.

