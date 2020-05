Adolescente foi morto em Anápolis porque era ameaça à organizações criminosas, conclui GIH

Imagens de câmeras de segurança anexadas ao processo pela Polícia Civil mostram exato momento do crime

Nesta terça-feira (19), o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis cumpriu mandado de prisão preventiva e de internação provisória de dois suspeitos do assassinato de Marcos Ronald de Souza, de 17 anos.

O crime ocorreu no último dia 07 de fevereiro, quando o adolescente foi alvejado com diversos disparos em via pública nos arredores da Avenida 25 e de um tradicional supermercado do Recanto do Sol.

Na ocasião, a dupla, composta por um jovem de 25 anos e um menor de idade que não teve a idade revelada, estava em uma motocicleta e conseguiu fugir.

Imagens de câmeras de segurança anexadas ao processo pela Polícia Civil mostram o exato momento do crime.

Vídeo mostra o momento em que jovem é assassinado no Recanto do Sol, em Anápolis

O GIH apurou que o homicídio teria sido motivado por uma rivalidade entre organizações criminosas que disputavam o domínio de pontos de venda de drogas na região.

Os dois envolvidos confessaram participação na ação criminosa e já estão à disposição do Poder Judiciário.

O jovem de 25 anos foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis. Já o adolescente foi levado para o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) do município.

