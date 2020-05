Contra o coronavírus, Coca-Cola Bandeirantes fará grande doação para o HUANA

Objetivo é auxiliar diretamente os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente contra a doença

O Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) vai receber na manhã desta quinta-feira (21) uma doação da Coca-Cola Bandeirantes.

Em parceria com a Coca-Cola Brasil, a empresa vai entregar na unidade 12 mil litros de água mineral 500 ml para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O objetivo é auxiliar diretamente os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente contra a doença e também precisam se cuidar.

De acordo com a Coca-Cola Bandeirantes, a água é entregue em embalagens individuais para “atender, com segurança, as equipes médicas nos plantões e emergências”.

“Junto com a nossa água, vai todo o nosso carinho e gratidão aos profissionais de saúde pelo que estão fazendo pelos brasileiros acometidos pela Covid-19. Estamos nessa juntos”, afirmou a empresa.

