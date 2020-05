Assista a polêmica reunião de Bolsonaro denunciada por Sérgio Moro

Decano da Corte alega que o material é de interesse público e só restringiu as partes em que assuntos sobre outros países são tratados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, autorizou no final da tarde desta sexta-feira (22) a publicação em vídeo da polêmica reunião comandada pelo presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), denunciada por pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

Na decisão em que explica a divulgação, o decano da Corte alega que o material é de interesse público e só restringiu as partes em que assuntos sobre outros países são tratados.

Os trechos, disponíveis em uma pasta no site no do STF, estão sendo exibidos pela CNN Brasil, em sinal aberto, pelo YouTube. Assista:

O Palácio do Planalto, sede do Governo Federal, ainda não comentou a decisão do ministro.

Mais informações a qualquer momento.

Quer comentar?

Comentários