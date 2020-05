Anápolis terá mais dois dias de drive-thru para vacinar grupos prioritários contra gripe

Pessoas com direito a imunização e que perderam os prazos anteriores também podem participar

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizará nos próximos dias 26 e 28 de maio um novo sistema de drive-thru para vacinar os grupos prioritários contra a gripe.

Nesta etapa, o objetivo é imunizar crianças de seis meses a cinco anos, adultos de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência, puérperas e professores de escolas públicas e particulares.

As ações ocorrerão das das 8h às 16h, na UniEvangélica, Feirão do IAPC e nas unidades de saúde Dr. Ilion Fleury e do Conjunto Filostro Machado.

É necessário que os responsáveis levem documentação pessoal e caderneta de vacinação das crianças. Adultos precisam de documento com foto e professores apresentar crachá, o contracheque ou documento que comprove a profissão.

Pessoas com deficiência devem apresentar laudos ou declarações médicas, comprovação de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria. Já puérperas com até 45 dias pós-parto precisam levar documento pessoal e certidão de nascimento do filho ou o cartão da gestante.

Salas de vacina

Para aqueles que não puderem participar do drive-thru, a Semusa também continua com 23 salas de vacinação abertas pela cidade.

Nestas unidades, para que não haja aglomerações, estão sendo distribuídas senhas das 07h30 e às 13h. Todos os interessados também devem usar máscaras e manter distância de dois metros de outras pessoas.

“As pessoas que integram os grupos anteriores e não foram vacinadas [também devem procurar o sistema drive-thru ou uma das salas de vacina com as devidas comprovações”, afirmou Júlio César Spíndola, coordenador de Vigilância.

Veja endereço dos postos de vacinação em sistema drive-thru

UniEvangélica (entrada pela Av. Universitária e saída pela Av. Brasil)

Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury – Osego (entrada pela Av. JK e saída pela Av. São Francisco)

Unidade de Saúde do Filostro Machado (entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jorn. Eurípedes Gomes)

Feirão do IAPC (entrada pela Rua Benjamin Vieira, saída pela mesma rua)

Veja onde estão as 23 salas de vacinação

Residencial Arco-Íris, Jardim Arco Verde , Bairro das Bandeiras, Bairro Calixtolândia, Vila Fabril, Conjunto, Filostro Machado, Jardim Suíço, Bairro JK, Bairro São Carlos, Bairro Santo Antônio, Vivian Parque, Bairro São Lourenço, Jardim das Américas, Adriana Parque, Setor Industrial Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Jardim Alexandrina , Bairro João Luiz de Oliveira, Vila Formosa, Anexo Itamaraty, Parque Calixtópolis, Abadia Lopes da Fonseca (Jardim Calixto) e Bairro Paraíso.

Quer comentar?

Comentários