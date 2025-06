Identificada segunda vítima do gravíssimo acidente no viaduto Nelson Mandela, em Anápolis

Jovem chegou a ser socorrido e levado até Heana, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2025

Imagem mostra Natanael da Silva Mendes de Sousa. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como sendo Natanael da Silva Mendes de Sousa, a segunda vítima fatal do grave acidente de trânsito ocorrido no viaduto Nelson Mandela, em Anápolis, na madrugada deste domingo (22).

O jovem foi socorrido e levado em estado grave até o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele não resistiu e teve o óbito confirmado na unidade.

Conforme as investigações, Natanael conduzia o automóvel, um Fiat Strada, no momento do acidente e chegou a ser arremessado para fora do carro.

Informações preliminares apontam que o veículo teria colidido contra a mureta do viaduto Nelson Mandela, estrutura que dá acesso a uma das vias principais da cidade.

Devido à colisão, o adolescente Ícaro Gabriel Cunha, de 14 anos, morreu ainda no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou o local.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e instaurou uma investigação por meio da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict).

