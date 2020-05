Anápolis receberá cinco das 23 empresas anunciadas por Caiado em novo programa de incentivo fiscal

Segundo o Governo de Goiás, a burocracia para que elas iniciem o processo de instalação deve durar dois meses

Em solenidade remota transmitida no YouTube no final da manhã desta segunda-feira (25), o governador Ronaldo Caiado (DEM) divulgou a relação de 23 novas empresas que aderiram ao Pró-Goiás, o novo programa de incentivo fiscal do estado.

Por enquanto, o foco do programa tocado pelo secretário de Indústria e Comércio, Wilder Morais, é industrializar municípios do interior goiano e do entorno do Distrito Federal.

No entanto, cinco empresas devem se instalar na área ampliada do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

São elas: Bastos Representações (atacadista de medicamentos), Josidith (embalagens), SAS (indústria de produtos químicos organicos), Tecnoequip (logística) e Web Health (atacadista de medicamentos).

Segundo o Governo de Goiás, a burocracia para que elas iniciem o processo de instalação deve durar dois meses. A expectativa é, somadas as 23 empresas, a geração de empregos diretos e indiretos chegue a 12 mil.

Em tempo

No dia 12 de maio, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) assinou contrato com outras cinco empresas que estão aptas para construírem parques fabris em já existentes no DAIA.

Juntas, a Five Elements do Brasil (do ramo de nanotecnologia), Isomold (de pré-moldados e concreto), Lotus Transportes (logística), MG Steckelberg (torneadora) e o Pérola (produtos alimentícios) devem gerar mais de 700 empregos diretos.

