Escolas particulares de Anápolis promovem carreata pedindo volta às aulas

A Comissão de Crise das Escolas Particulares Particulares de Anápolis (CCEPA) está realizando na tarde desta segunda-feira (25) uma carreata para reivindicar retorno às aulas.

A concentração dos carros começou às 15h, no Parque Ipiranga, e os veículos estão passando pelas vias nobres da cidade, como as avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, Goiás, no Centro.

Nos carros, há bandeiras, adesivos, cartazes com o nome de várias instituições do município e até bandeiras do Brasil. Parte da movimentação foi registrada agora há pouco pela reportagem do Portal 6.

Comissão de Crise das Escolas Particulares de Anápolis (CCEPA) faz carreata para pedir volta às aulas na cidade. pic.twitter.com/OEyAoUCwCI — Portal 6 (@portal6anapolis) May 25, 2020

No panfleto de divulgação da carreata, o CCEPA convidou país e alunos para ajudarem a manter as instituições abertas.

A entidade afirmou ser a favor dos cuidados contra a Covid-19, mas que também está preocupada “com a existência das escolas quando a pandemia a passar”.

Por orientação do próprio movimento, os manifestantes foram instados a não saírem dos veículos para evitar contato direto com outras pessoas.

A carreata das escolas particulares de Anápolis teve como objetivo: menos burocracia em bancos e subsídios para que a pandemia não leve as unidades à falência.

Esta publicação foi feita com base no cartaz divulgado pela CCEPA de convocação para o ato e acompanhando a movimentação em tempo real. Por isso, não houve equívoco da reportagem.

