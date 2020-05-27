Saneago anuncia manutenção em Anápolis e dezenas de bairros ficarão sem água temporariamente

Normalização do abastecimento deve ocorrer gradualmente e ser concluída até a madrugada de sexta-feira (29)
O Sistema Piancó, que abastece cerca de 80% da população de Anápolis, deve passar por uma manuntenção de pelo menos oito horas seguidas nesta quinta-feira (28).
Segundo a Saneago, os trabalhos começam às 07h e tem previsão de término às 15h do mesmo dia.
A interrupção no bombeamento da água inevitavelemente afetará o abastecimento de dezenas de bairros da cidade.
Ainda segundo a empresa, a normalização deve ocorrer gradualmente e ser concluída até a madrugada de sexta-feira (29).
Veja a seguir a lista das regiões e bairros afetados disponilizada pela Saneago.
CR AEROPORTO ELEVADO
ST INDUSTRIAL AEROPORTO, JD PLANALTO, RES. GABRIELA, CAMPOS ELISIOS, JD. VERA CRUZ
CR AEROPORTO APOIADO
RES GALDÍ, RES BOA ESPERANÇA
CR ALDEIA DOS SONHOS
RESID. ALDEIA DOS SONHOS, RESID. CENTENÁRIO E RES. ANA CAROLINA.GUANABARA
CR GUANABARA
JD GUANABARA
CR RAP/REL ANNAVILLE
RES. ANAVILLE
CR AYRTON SENNA
SAO JERONIMO, RESID. AYRTON SENNA, VILA SUL, , CHACARAS AMERICANAS, PARQUE BRASILIA, ANAPOLIS CITY, RES. SAN MARCO, JUNDIAI, VILA CELINA, RES CEREJEIRAS
REL ARCO VERDE
LOT. JD. SÃO PAULO. LOT. ST. SANTA CLARA, JD. ARCO VERDE
RSE ARCO VERDE
JD. ARCO VERDE 1 E 2ª ETAPA, SETOR SUL 1, 2 E 3ª ETAPA, RES. ALPHAVILLE, RES. TANGARÁ, RES. ITORORÓ, RES. MARIA AUGUSTA
CR BAIRRO DE LOURDES
ANAPOLIS CITY, B. DE LOURDES, PARQUE BRASILIA, ST. TROPICAL, JD EUROPA, JD PALMARES, LOT. NOVO JUNDIAI, PARQUE RESID. ANDER, CHACARAS AMERICANAS, PARQUE BRASILIA, JOQUEI CLUBE, VILA JOAO XXIII
CR BANDEIRAS
BANDEIRAS, ADRIANA PARQUE, RESID. JANDAIA, RESID. LAS PALMAS, ST LAGO DOS BURITIS, JAIARA, RES VERONA
RAP FLOR DE LIZ
JD IBIRAPUERA, SUMMERVILLE
REL FLOR DE LIZ
LOT. JD. FLOR DE LIZ
CR GRANJA SANTO ANTONIO
GRANJAS SANTO ANTÔNIO, RES. ALFREDO ABRHÃO, JD. TESOURO
REL FILOSTRO
RESID. VILA FELIZ, FILOSTRO
REL IPANEMA
RES. IPANEMA
RAP JARDIM ITÁLIA/CR FILOSTRO
RES. JD. ITÁLIA, MORADA NOVA, JARDIM PRIMAVERAS, FILOSTRO MACHADO, GRAN VILLE, JD PRIMAVERA-I ETAPA, JD PRIMAVERA-II ETAPA, RESID. SANTO ANTONIO, SANTO EXPEDITO
RAP E REL VILA LOBOS
BAIRRO VILA LOBOS
REL JAIARA
JD ALEXANDRINA, CONJUNTO MIRAGE, ANEXO ITAMARATY, RES. PALMEIRAS, JAIARA, VILA HARMONIA, JD PROGRESSO, PARQUE IRACEMA, ANTONIO FERNANDES, JD VILLAGE, RESID. MONICA BRAGA, VILA BELLA
ETA 1
JD DAS AMÉRICAS, ST. CENTRAL, MARACANA, JD ALEXANDRINA, VL SANTA ISABEL, VL DOS OFICIAIS, BOM SUCESSO, ITAMARATY 1, 2, 3 E 4 ETAPA, CIDADE UNIVERSITARIA, ANTONIO FERNANDES, ANEXO ANTONIO FERNANDES, BOA VISTA
ETA 3
JD AMÉRICAS, JAIARA, VL HARMONIA, BANDEIRAS, JD PROGRESSO, PQ. IRACEMA, JD DAS AMERICAS 1, 2 E 3ª ETAPA, ADRIANA PARQUE, NOVA VILA JAIARA, CHAC. COLORADO, RES. AMERICA, ST RESIDENCIAL JANDAIA, JD DOS IPES, RES. ARAGUAIA, ST. ESCALA, RES. DOM EMANOEL, RES. VENEZA, VILA NOVA JAIARA, RES. DOM FELIPE, PQ. DOS PIRINEUS, MIRRAGE, VILLAGE, RECANTO DO SOL
RAP E REL FLOR DO CERRADO
FLOR DO CERRADO
RAP E REL LAPA
BAIRRO DA LAPA
RAP E REL LEBLON
RES. LEBLON E RES. IDELFONSO LIMÍRIO
MATINHA R1
CENTRO, MARACANA, JUNDIAI, SAO JORGE, SANTA_MARIA, SAO JOSE, Vl BRASIL, ANDRACEL CENTER, VL CALIXTO ABRAO, CIDADE JARDIM, VL FABRIL, JD DAS OLIVEIRAS, JD GOIANO, PARQUE MICHEL, VL SANTA MARIA DE NAZARETH, DOM PEDRO II, FREI EUSTAQUIO, JD PETROPOLIS, RES. TEREZINHA BRAGA, JD SILVEIRA, LAPA, VALENCIA, RES. PARIS, VL. UNIAO, VL. DAS ACACIAS, VIRGINIA CORREA, VL. SANTANA, VL TOCANTINS, VL DE LOURDES, VL JUSSARA, VILA GÓIS, VILA GOIÁS
RAP E REL PORTAL DO CERRADO
RESID. PORTAL DO CERRADO
RECANTO DO SOL
VL NORTE, RECANTO DO SOL, PQ RESID. DAS FLORES, SITIO REC. JD BOA VISTA, JD DOS IPES
RAP SANTO ANTONIO
BAIRRO SANTO ANTONIO
JARDIM TESOURO
VILA RICA, COND. SOL NASCENTE, JD. TESOURO
VALE DO SOL
RESID. VALE DO SOL
VILA DOS OFICIAIS
CENTRO, MARACANA, VL SAO JORGE, MARACANAZINHO, JD ALEXANDRINA, VL SANTA ISABEL, BOA VISTA, JD BANDEIRANTE, CIDADE JARDIM, CIDADE UNIVERSITARIA, SAO CARLOS, BAIRRO ALVORADA, BOUGAINVILLE, SAO LOURENCO, FREI EUSTAQUIO, N.SRA. APARECIDA, RESID. ARAUJOVILLE, RESID. DAS ROSAS, RESID. VIRGINIA CORREA, MENINO JESUS, VILA SAO JOAO, PARQUE DOS EUCALIPTOS, VILA CORUMBA, RES. BELAS ARTES
VILA FORMOSA 1000
VL FORMOSA, VL_FORMOSA JK, ELDORADO, JD AMERICA, ALTO DA BELA VISTA, JK, JK NOVA CAPITAL, NOVA CAPITAL, VL INDUSTRIAL JUNDIAI, JK OESTE, RES. SHANGRILÁ, RES TROPICAL
VILA RICA
VILA RICA
R-3
CENTRO, IAPC, NAÇÕES UNIDAS, JD GOIANO, JD SANTANA, JD. SUÍÇO, VILA FALLUH, JUNDIAÍ , JUNDIAÍ INDUSTRIAL, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, VILA SÃO JOSÉ, CONJUNTO JAMAICA, JARDIM SANTA CECILIA
ONOGAS 300
JD. ELDORADO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, JD DO LAGO, ALTO DA BELA VISTA, JD AMERICA, JK NOVA CAPITAL
RAP E REL ALPHAVILLE
RES ALPHAVILLE