Caiado se reúne com prefeitos para discutir alerta da UFG sobre explosão do coronavírus em Goiás

Instituição prevê que se nível de distanciamento se manter baixo, estado verá pico de 160 mortes por dia em julho

Desde as 09h da manhã desta quinta-feira (28) o governador Ronaldo Caiado (DEM) comanda uma videoconferência para discutir o avanço do novo coronavírus no estado.

Para a audiência remota foram convidados prefeitos, deputados estaduais e federais, membros dos tribunais de Contas e Justiça, do Ministério Público e demais órgãos públicos.

Nos bastidores é dito que o governador ficou muito mais preocupado com a última nota técnica da Universidade Federal de Goiás (UFG), produzida por pesquisadores da instituição.

O documento alerta que se o distanciamento social não retornar ao patamar acima de 50%, visto em Goiás em abril, o estado verá o sistema público de saúde colapsar em meados de junho.

No pior dos cenários, o pico de mortes será no final de julho, com mais de 160 óbitos causado pela doença em um único dia.

Acompanhe a transmissão, ao vivo, que está sendo feita pelas redes sociais.

