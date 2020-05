Campanha do Agasalho espera conseguir 10 mil cobertores para distribuição em Anápolis

Metade dos itens serão comprados pela Prefeitura, mas a licitação ainda não terminou; outra metade está sendo arrecadada em oito postos espalhados pela cidade

A Campanha do Agasalho foi lançada nesta quinta-feira (28) e para começar a distribuição de cobertores em Anápolis, a Prefeitura aguarda a aquisição do item, cujo a licitação ainda está em andamento.

Segundo a Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, o pregão eletrônico começou há exatamente um mês, mas a empresa vencedora alegou não conseguir entregar os cobertores e abandonou a concorrência antes da homologação do contrato, no último dia 20.

A licitação feita pela pasta é para adquirir cinco mil agasalhos, que serão distribuídos entre instituições beneficentes, famílias referenciadas pelos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e as unidades dos Centro de Referência de Assistência Especializada (Creas).

Com a desistência da primeira fornecedora dos itens, o pregão foi reaberto dois dias depois e finalizou nesta quinta-feira (28). A empresa que havia ficado em segundo lugar foi convocada a apresentar a documentação e, se estiver de acordo com as exigências, poderá ter o contrato homologado ainda nesta sexta-feira (29).

Além da compra de cinco mil cobertores, a Prefeitura de Anápolis espera arrecadar outros cinco mil. Oito pontos de doação de agasalhos espalhados pela cidade foram montados pela Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Confira a lista:

Ala 2

Supermercado Rio Vermelho

Supermercado Atende Mais

New Fit Academia

Camael Ferreira Treinamento Especializado

Clínica Laura Couto

Disque 156

Rápidos

Secretaria de Desenvolvimento Social

Secretaria de Esporte

Farmácia Farma e Farma Popular Anápolis

