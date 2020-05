Brainfarma se pronuncia sobre denúncias de disseminação de Covid-19 entre colaboradores

Em nota ao Portal 6, empresa detalha que tem 20 casos confirmados e mais de 360 funcionários afastados

Desde que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado na Brainfarma, tradicional indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o sentimento entre colaboradores é de medo e desespero.

Nos últimos dias, familiares desses funcionários procuraram diversas vezes a reportagem do Portal 6 para denunciar que os casos continuam aumentando na empresa e os trabalhadores podem estar em grande risco.

“Minha filha disse que tem uma moça contaminada no mesmo setor dela e termina um turno e já começa outro. Eu falei para ir ao médico pegar atestado para se afastar até resolver. Ninguém tem coragem de reclamar nada com a gerente e fica por isso mesmo”, contou a mãe de uma das colaboradoras, que prefere não ter a identidade revelada.

A mulher afirma ter conseguido relatar o caso para Vigilância Sanitária somente nesta sexta-feira (29) e ouvido da atendente que “todos os dias têm ligação e várias denúncias vindas do laboratório”.

Casado com uma outra funcionária, um homem também conversou com a reportagem e pediu para não ter o nome divulgado para não comprometer a companheira. Segundo ele, “apenas na quinta (28) foram mais dois casos confirmados e lá dentro não deixam divulgar”.

“Querendo ou não é aglomeração porque é uma industria e tem três turnos. Minha esposa falou que lá já tem mais de dez infectados. Eu liguei para a Prefeitura e para Vigilância Sanitária várias vezes para denunciar e não consegui”, afirmou

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Brainfarma. Em nota, a empresa comentou as denúncias e revelou o número de casos contaminados e de colaboradores afastados.

Com a palavra a Brainfarma

A Brainfarma informa que nossos colaboradores passaram a ser informados semanalmente sobre Covid-19 e confirma haver 20 casos positivos da pandemia registrados entre os colaboradores que trabalham em sua unidade localizada em Anápolis. A companhia reforça que, seguindo os protocolos de saúde, todos os colaboradores com suspeitas da doença ou mesmo de sintomas gripais são afastados, bem como contactantes primários, a fim de cumprir a quarentena recomendada pelas autoridades sanitárias. No total, 367 pessoas estão afastadas e seguem em acompanhamento pela área de Saúde Corporativa da empresa. Segundo o protocolo adotado na empresa, os casos suspeitos estão sendo testados, e, apenas na semana iniciada em 25 de maio, 168 pessoas passaram por testes. Além das 20 confirmações, 40 pessoas tiveram testes negativos e 108 aguardam o resultado de seus exames. Desde abril, a Brainfarma reforçou medidas de saúde e segurança na unidade de Anápolis, a fim de manter as atividades essenciais para o fornecimento de medicamentos, com a medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização das mãos com álcool gel e reforço na limpeza dos ambientes, além de atendimento a regras de distanciamento entre pessoas na unidade. Também foram intensificadas as atividades de limpeza e desinfecção de áreas comuns e sistema de ar condicionado da empresa.

Quer comentar?

Comentários