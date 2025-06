Divulgado ganhadores do novo sorteio de R$ 200 mil da Nota Fiscal Goiana; veja lista

Gabriella Pinheiro - 26 de junho de 2025

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

A Secretaria da Economia de Goiás realizou, nesta quinta-feira (26), o novo sorteio do programa Nota Fiscal Goiana. Desta vez, o grande vencedor da edição foi um morador de Valparaíso de Goiás, chamado Gilberto Grillo M. Júnior, que levou a premiação de R$ 50 mil.

No total, foram premiadas 158 pessoas de 38 municípios, que levaram prêmios que variam de R$ 500 a R$ 50 mil.

Além de Gilberto, três pessoas de Goiânia conquistaram o prêmio de R$ 10 mil, sendo: Lívia Santana N. Máximo, Ingrid Fernandes da Silva e Ercimar Maria F. Leão.

Também foram sorteados quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, totalizando R$ 200 mil (valores brutos). A lista completa com nomes e resultados está disponível em goias.gov.br/nfgoiana/sorteio-no-103.

Os contemplados têm até 90 dias, a partir da publicação da homologação do sorteio no Diário Oficial do Estado, para realizar o resgate do prêmio. O requerimento pode ser feito no site goias.gov.br/nfgoiana, na área restrita para inscritos, sendo necessário informar os dados bancários.

Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, a Nota Fiscal Goiana oferece vantagens como o desconto de até 10% no IPVA.

