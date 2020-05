Podcast: A estratégia de Caiado para endurecer a quarentena é o nosso “Tema de Hoje”

Anastácios Apóstolos Dagios, ex-presidente da ACIA e um dos nomes mais fortes da classe empresarial de Anápolis, é o comentarista dessa edição

Uma nova nota técnica da Universidade Federal de Goiás (UFG) chamou a atenção do governador Ronaldo Caiado. Nos estudos anteriores, os pesquisadores que produziram o documento acertaram o número de casos e mortos que o estado teve até aqui.

Dessa vez, as projeções são assustadoras. Caso o nível de distanciamento social na casa dos 30% no estado, o sistema goiano de saúde pública entrará em colapso e o pico de óbitos por covid-19 pode chegar a 162 por dia no final de julho.

Na manhã de quinta-feira (28), Caiado promoveu uma vídeo conferência com prefeitos, deputados, chefes de poderes, ministério público e membros do empresariado goiano.

O governador demonstrou que quer dividir a responsabilidade jurídica da decisão de aumentar o distanciamento social — ou manter tudo como está — com a sociedade.

A expectativa é que, em breve, um projeto de lei deva ser enviado pelo Palácio Pedro Ludovido à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pedindo que os deputados estaduais aprovem a iniciativa.

Vista como uma estratégia por parte de analistas políticos, essa tentativa de Ronaldo Caiado para conseguir endurecer a quarentena em Goiás foi tratada no “Tema de Hoje”, o podcast do Portal 6.

Anastácios Apóstolos Dagios, ex-presidente da ACIA e um dos nomes mais fortes da classe empresarial de Anápolis, conversou com Danilo Boaventura e defendeu que a adoção da matriz de risco seria um caminho para a gestão da crise da pandemia no estado. Ele também pede maior diálogo entre Ronaldo Caiado e o empresariado goiano.

