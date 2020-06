Em Anápolis, idoso deu conselho precioso e neto adolescente reagiu com violência

Polícia Militar foi acionada e todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil

Um caso bem triste foi enviado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI) de Anápolis na manhã desta terça-feira (02).

Um adolescente de 13 anos agrediu fisicamente o avô de 71 anos após um conselho preferido, na última segunda-feira (1º).

O caso aconteceu na casa do idoso, que fica no bairro Nova Alexandrina, na região Norte da cidade, quando ele disse para o neto não andar com “más companhias”.

O conselho não foi bem recebido e o menor ficou furioso. Além de proferir diversos xingamentos, o garoto também o agrediu fisicamente com um cabo de rodo e pegou uma faca para ameaçá-lo.

Uma filha do idoso acionou a Polícia Militar e todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, o adolescente foi autuado e deve responder pelos crimes de agressão e ameaça.

Quer comentar?

Comentários