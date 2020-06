Anápolis bate recorde no número de casos confirmados de Covid-19 em 24h

Os casos suspeitos estão em 929 e os descartados por exame laboratorial em 751

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no início da noite desta sexta-feira (05) mais 30 casos de Covid-19 em Anápolis. É a primeira vez que a cidade registra tantos novos infectados em apenas 24h.

De acordo com a pasta, dentre os pacientes, 18 são homens, com idade entre 19 e 60 anos, e 12 são mulheres, com idade entre 13 e 80 anos.

Anápolis alcançou agora a marca de 305 pessoas com a doença. Destas, 158 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos, oito estão internados, 134 finalizaram a quarentena e cinco morreram.

Os casos suspeitos estão em 929 e os descartados por exame laboratorial em 751.

