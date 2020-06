As dificuldades na volta às aulas com o ensino a distância na rede pública em Anápolis

Professor do município participou de entrevista e compartilhou sua experiência na atual situação

O ano de 2020 está sendo atípico para as pessoas de todo o mundo. Para aquelas que atuam na área da educação também não está sendo nada diferente.

A pandemia do novo coronavírus afetou drasticamente a rotina das aulas nas unidades escolares, mas a situação é ainda mais crítica quando se trata da rede municipal e estadual de ensino.

No “Tema de Hoje”, podcast diário do Portal 6, desta sexta-feira (05), o assunto abordado foi os obstáculos e dificuldades encontradas nessa tentativa de retorno às aulas na rede pública de ensino em Anápolis.

O programa contou com a participação de Henrique Brandão, professor de Educação Física do estado e do município, que aceitou o convite do jornalista Danilo Boaventura para conversar sobre o tópico e compartilhar a experiência vivida nesse cenário.

Em Anápolis, as aulas na rede municipal e estadual foram retomadas de forma virtual. Segundo o professor, as dificuldades são grandes, pois muitos estudantes pertencem à famílias carentes e não têm acesso a internet.

Henrique detalhou que o município possui realidades diversas no momento: enquanto alguns colégios, como os militares, possuem uma fonte de renda própria e um sistema que permite a aplicação dessa modalidade de ensino, outras unidades públicas sofrem com as dificuldades para ministrar aulas online.

Há também um fator que complica a situação das escolas municipais: o trabalho majoritário com a educação infantil, que abrange desde a creche até o último ciclo do ensino fundamental.

“A realidade em cada escola é muito diferente, não só das escolas como dos alunos também. A diferença de recursos afeta muito a qualidade do ensino que é oferecido. Nesse início de processo é complicado, os professores apresentam muitas dúvidas e os alunos possuem angústias e medos”, explicou.

A entrevista completa já está disponível para ser ouvida nas principais plataformas de podcast no Brasil e no mundo, como o Spotify.

Ouça também pelo Youtube

