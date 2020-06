Moradores do Recanto do Sol percebem crime ocorrendo no bairro e acionam a polícia

Uma viatura foi deslocada para o local e o suspeito acabou sendo pego em flagrante

O Centro de Inserção Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, recebeu mais um traficante na manhã desta sexta-feira (05).

É que um jovem de 23 anos estava vendendo crack no Recanto do Sol, tradicional bairro da região Nordeste da cidade, e foi percebido por moradores do setor.

A Polícia Militar foi acionada e passou a patrulhar as ruas até encontrá-lo.

Com ele estavam 39 pedras da droga e uma quantia de R$22 em espécie.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro, o rapaz, que já tinha antecedentes por roubo, foi autuado por tráfico de drogas, crime que é inafiançável.

