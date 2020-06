Grave acidente deixa três pessoas feridas no Centro de Anápolis

Situação mobilizou equipes da PM, CMTT, SAMU e Corpo de Bombeiros

O sábado (06) começou com um grave acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis.

Informações preliminares apontam que um veículo tentou fazer uma manobra proibida e atingiu outro carro, que capotou.

Uma das vítimas precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada até o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo.

Já o Corpo de Bombeiros informou ter transportado ao Hospital Municipal Jamel Cecílio um homem de 39 anos e uma mulher de 29, que tiveram ferimentos mais leves.

A reportagem do Portal 6 confirmou com o 28º BPM que equipes da CMTT ainda estão no local fazendo o controle do trânsito e a viatura policial está à caminho dos hospitais para saber mais informações sobre as vítimas.

