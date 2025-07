Teuto lança campanha com premiação de R$ 16 mil; veja como participar

Inscrições podem ser feitas de forma online e candidatos devem responder a uma pergunta

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Laboratório da Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Teuto)

O Laboratório Teuto está com as inscrições abertas para a 9ª edição do “Relax na Medida”, programa que oferece três vales-viagem, totalizando R$ 16 mil em prêmios.

Os interessados devem adquirir um dos produtos participantes: Arnica Gel, Bio Lent, Biolágrima, Fenaflan Ice ou Colgen II. Em seguida, é preciso fazer o cadastro no site www.relaxnamedida.com.br e responder à pergunta: “Como o Teuto te ajuda a superar os desafios do dia a dia?”

Segundo a empresa, as respostas serão avaliadas com base na criatividade, originalidade e impacto social. O resultado será divulgado no dia 1º de outubro de 2025, nos perfis oficiais da empresa.

No total, serão três premiados. O primeiro levará R$ 7 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro R$ 4 mil. O objetivo do projeto é incentivar o autocuidado, o bem-estar e a realização de sonhos.

“Mais do que promover produtos, queremos despertar nas pessoas a ideia de que é possível sonhar e conquistar. Cuidar da saúde pode ser um caminho para viver momentos únicos”, afirma Lara Morais, gestora de redes sociais do Laboratório Teuto.

