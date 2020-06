Amigos do crime se desesperaram ao verem policiais em clínica de Anápolis

Trio foi mandado para cadeia após passar pela Central de Flagrantes da Polícia Civil

Três homens foram encaminhados na manhã desta terça-feira (09) para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, depois de terem sido pegos de surpresa em uma clínica de recuperação na região Norte da cidade.

Eles, que têm entre 22 e 36 anos de idade, estavam no Núcleo de Paz Interior (NUPAI), no bairro Adriana Park, quando uma equipe do 28° BPM chegou na manhã de segunda-feira (08) para uma averiguação no local.

Ao verem os policiais na casa de apoio os rapazes se desesperaram e isso chamou a atenção dos militares.

A equipe logo descobriu que os homens eram os mesmos que haviam roubado uma residência durante a madrugada no mesmo setor.

Com eles, além de dois celulares, foram recuperados caixa de som e equipamentos de informática.

Levados imediatamente à Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro, o grupo foi autuado em flagrante por roubo, crime que prevê pena de até dez anos e multa.

