Homens usam tática ardilosa para aplicar golpe e furtar supermercado de Anápolis

Câmeras de segurança filmaram toda a ação dos suspeitos, que estão sendo investigados pela Polícia Civil

Thiago Alonso - 26 de abril de 2024

Homens utilizam de tática para tentar furtar o supermercado. (Foto: Reprodução)

Dois homens estão sendo investigados pela Polícia Civil (PC), após cometerem um furto dentro de um supermercado no bairro São João, em Anápolis, na tarde desta quinta-feira (25).

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os suspeitos pegam uma garrafa de gin, que custa aproximadamente R$ 150, e cautelosamente colocam em uma sacola preta.

Após isso, os indivíduos andam tranquilamente pelo estabelecimento para disfarçar o crime. Assim, eles pegam alguns itens e se dirigem até o caixa.

Contudo, na hora do pagamento, um dos homens entrega diversas notas em dinheiro para a funcionária, que entrega o troco normalmente.

No entanto, é possível ver o momento que ele aparenta falar algo com ela, indicando que o troco estava errado.

Ela então volta a mexer com as notas, mas o suspeita passa a interagir com a mulher, na tentativa de confundi-la e induzi-la a entregar uma quantia a mais do que deveria.

Dessa forma, os suspeitos levaram R$ 100 durante o golpe, além da garrafa de bebida alcoólica furtada, totalizando aproximadamente R$ 250 de prejuízo.

O caso foi denunciado em uma delegacia de Anápolis e será apurado pela PC.