Bolsonaro e Paulo Guedes confirmam mais parcelas de auxílio emergencial; saiba como deverá ser

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Economia Paulo Guedes confirmaram nesta terça-feira (09) que o Governo Federal fará o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial.

O benefício é concedido a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e visa fornecer proteção no período de enfrentamento à crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Inicialmente, a previsão era o pagamento de três parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães solteiras. No entanto, segundo Bolsonaro, o valor das novas parcelas deverá ser menor.

“A ideia da equipe econômica, e minha também, é de duas parcelas de R$ 300. Tem parlamentar que quer R$ 600. Se tirar dos salários dos parlamentares, tudo bem, por mim eu pago até R$ 1.000”, afirmou após reunião com o Conselho do Governo.

No encontro, que ocorreu durante a manhã, Paulo Guedes afirmou que esse tempo, o setor produtivo deve se preparar para retomar as atividades, com a adoção de protocolos de segurança.

“E depois [a economia] entra em fase de decolar novamente, atravessando as duas ondas [da pandemia e do desemprego]”, disse.

A Caixa Economia Federal está pagando atualmente a segunda parcela do auxílio emergencial. Ainda é esperada a divulgação do calendário completo de pagamento da terceira parcela, que começa a ser paga dia 17 para cadastrados no Bolsa Família.

