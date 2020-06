Construtora presenteia clientes com voucher para jantar romântico em casa no Dia dos Namorados

MRV faz parceria com o Ifood para que seu cliente possa celebrar a data em casa. Até o dia 12 de junho, pessoas que concluírem a compra de um apartamento receberão um voucher no valor de R$ 200,00

Na semana do Dia dos Namorados, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, oferece uma série de condições especiais para a compra de um imóvel em cidades espalhadas por todo o país. Além disso, a empresa fará uma ação em parceria com o Ifood para celebrar a data. Para a ocasião, os clientes que concluírem a compra de um apartamento receberão um voucher no valor de R$ 200,00 para um jantar romântico em casa.

Entre os dias 8 e 12 de junho, os clientes contarão com uma série de vantagens que os ajudarão na conquista do novo lar para compartilhar uma vida a dois, tais como o pagamento facilitado do valor, entrada em até 48x, descontos substanciais, carência de 180 dias para início do pagamento das prestações de financiamentos de imóveis novos, sejam eles na planta ou prontos. Além de análise de crédito online, assinatura de contrato digital e documentação grátis (ITBI, registro, despachante e taxa de relacionamento com a Caixa Econômica Federal).

Por meio de seus canais online, como a plataforma digital de vendas desenvolvida pela MRV, o cliente tem a vantagem de realizar todo o processo de compra do imóvel de forma remota, em poucas horas e sem sair de casa. “Apesar do momento delicado que estamos atravessando, poder concretizar o sonho da casa própria traz a esperança de um novo recomeço – que é o sonho de todo casal. É por isso que a MRV segue trabalhando arduamente para garantir possibilidades para quem almeja este objetivo”, afirma Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.

Os interessados em conhecer os imóveis disponíveis podem entrar em contato através do telefone 4004-9000 ou do Whatsapp (31) 9900-9000. Para realizar a compra através da plataforma digital de vendas, basta acessar o site http://www.mrv.com.br. Mas, caso prefira conhecer pessoalmente a unidade, a MRV disponibiliza um Uber para o deslocamento até o stand de vendas. De forma segura, os atendimentos presenciais só estão sendo feitos com horário agendado para evitar aglomeração.

