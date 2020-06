Identificado o motorista que morreu após capotar carro em ponte quebrada de Anápolis

Local está interditado e CMTT e Secretaria de Obras se manifestaram sobre o acidente

Foi identificado como William Alves de Oliveira, de 51 anos, o motorista que morreu na tarde desta terça-feira (09) após se envolver em um acidente de trânsito em uma ponte quebrada, na Rua José Martins de Brito, no Residencial Pedro Ludovico, região Sudoeste de Anápolis.

Informações preliminares apontam que ele teria furado a barreira de interdição da via na tentativa de chegar até a Avenida Pedro Ludovico e acabou caindo nas margens do córrego.

O Corpo de Bombeiros foi ao local para desprender a vítima das ferragens e prestar os primeiros socorros. William já não tinha os sinais vitais quando foi retirado do veículo pela janela e o óbito foi constatado a caminho do hospital.

O Portal 6 tentou contato durante toda a tarde e início de noite com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas não obteve sucesso.

Equipe da Polícia Civil já realizou uma perícia na cena do acidente e o veículo ficou sob a responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).

A reportagem procurou a autarquia para saber se as sinalizações serão reforçadas na ponte, uma vez que recentemente outro homem caiu no mesmo córrego e também precisou ser resgatado.

Em nota, a CMTT lamentou o ocorrido, disse que o local está devidamente sinalizado e que é importante que os motoristas e pedestres respeitem a interdição.

Já a Secretaria de Obras, responsável pela reparação da ponte, se limitou a dizer apenas que o serviço começará ainda este mês.

Com a palavra a CMTT

A CMTT lamenta o ocorrido e informa que o local da interdição está devidamente sinalizado, não sendo permitido o tráfego de veículos e pedestres. Desde o bloqueio, em três ocasiões as equipes da Companhia foram até o local para reposicionar os blocos que haviam sido retirados indevidamente para passagem na rua interditada. Por fim, a CMTT reforça a importância do respeito à sinalização para a segurança de motoristas e pedestres.

Com a palavra a Secretaria de Obras

A secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que a obra vai começar este mês.

