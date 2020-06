Prestes a completar três anos, como explicar o sucesso do El Mare em Anápolis?

Prova disso é que o restaurante de alta gastronomia, há alguns dias, já esgotou as reservas para o dia dos namorados

O dia dos namorados, que será comemorado nesta sexta-feira (12), também é a data mais esperada pelos restaurantes.

Os esforços para atrair clientes acabam sendo sobre-humanos para a maioria dos estabelecimentos no intuito de chamar a atenção dos casais.

Mas não é o caso do El Mare, no bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis. O local, que completará três anos de existência em julho, teve as reservas esgotadas há alguns dias com marketing restrito às redes sociais.

Além de servir pratos da alta gastronomia — que inclui frutos do mar, risotos e grelhados — o restaurante se consolidou como um ambiente intimista e de atendimento impecável. Esse conjunto acaba gerando uma procura espontânea do público consumidor.

Ali, nada foge aos olhos dos amigos Ariel Bonome e Brunno Arraes, os idealizadores da marca.

O primeiro controla as finanças e o segundo comanda a cozinha, monta o cardápio e treina os garçons.

A história de sucesso do El Mare foi parar no “Tema de Hoje”, o podcast diário do Portal 6.

Neste episódio, que pode ser ouvido nas plataformas mais populares de stream, Ariel e Brunno fazem um retrospecto do antes e depois da abertura do restaurante.

No bate papo, eles ainda contam situações engraçadas (como pedidos de casamentos negados no local) e adiataram que farão no sábado (13) um “Dia dos Namorados 2” para atender a demanda.

