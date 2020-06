O oitavo óbito em decorrência da Covid-19 foi confirmado em Anápolis neste domingo (14) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com a pasta, a vítima era um homem de 61 anos, que estava internado no Centro de Internação Norma Pizzari (antigo Colégio do Carmo, no Jundiaí). O falecimento ocorreu durante a madrugada.

O boletim informativo da Semusa também trouxe mais 24 novos casos confirmados da doença, resultando num total de 493 pessoas já infectadas na cidade pelo novo coronavírus.

Destes, 229 estão curados, 237 em isolamento domiciliar e 19 estão internados.

Chega a 980 o número de casos descartados por critério laboratorial desde o início da pandemia, no mês de março.

Casos suspeitos

Atualmente, 917 pessoas são consideradas suspeitas, mas apenas 12 estão hospitalizadas. As demais seguem em isolamento domiciliar com os contatos diretos.

Cerca de 30 pacientes aguardam o resultado para saberem se realmente estão com a doença.