A noite desta segunda-feira (15) foi de estupefação para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Anápolis.

Isso porque um motociclista, de 49 anos, após ser visto parado no meio da pista da BR-060, em Anápolis, foi retirado do local e levado para o acostamento da rodovia.

Quando se aproximaram do rapaz, os agentes da PRF logo notaram um forte odor etílico vindo da boca dele.

O resultado do teste do bafômetro, no entanto, foi assustador: 1,43 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Altíssima para os padrões diariamente encontrados pela corporação, essa quantidade é suficiente para levar uma pessoa ao coma.

Com dificuldades de parar em pé, o homem disse que era vigilante noturno e estava a caminho do trabalho.

Na mochila dele foram encontradas várias latinhas de cerveja.

Ele foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, mas a reportagem do Portal 6, até o momento da publicação, não conseguiu saber se ele foi liberado ou seguiu para a cadeia pública de Anápolis.