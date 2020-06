Organizado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), o concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis foi homologado pela Prefeitura.

O registro consta na última edição do Diário Oficial do Município, disponível desde as primeiras horas desta terça-feira (16).

Na lista estão os nomes dos 150 professores aprovados para o cargo de pedagogo e também dos que ficaram no cadastro de reserva para a mesma função.

Como informado no lançamento do edital, em 2019, além do déficit na rede, os novos docentes devem ser lotados em unidades escolares que estão em construção.

A reportagem Portal 6 procurou a Semed para saber se já há previsão para a convocação dos profissionais, mas a assessoria de comunicação da pasta não soube informar.

