Responsável por recrutar funcionários para várias empresas de Anápolis, a Alcântara Consultoria está procurando profissionais para preencherem 23 vagas de trabalho.

Ao todo, são 10 oportunidades para ferramenteiro industrial (com experiência em torno, fresadora ferramenteira, retífica e furadeira), duas para técnico de segurança (com experiência em indústria) e duas para meio oficial (com experiência em carpintaria, alvenaria e hidráulica).

Nessas funções, os selecionados serão encaminhados para uma indústria de plásticos. Os currículos devem ser enviados para [email protected]

Há ainda outras três vagas para mecânico de veículos pesados e quatro para borracheiro de veículos pesados.

Ambos os cargos também exigem experiência e os currículos precisam ser enviados para [email protected]

Outras informações, como pretensão salarial, benefícios e responsabilidades de cada vaga, estão disponíveis no Instagram da Alcântara Consultoria.