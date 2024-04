Pacotes a partir de R$ 4 mil e shows de famosos: saiba detalhes do primeiro cruzeiro de Maiara e Maraisa

Evento será realizado no maior navio já escalado para águas brasileiras e contará com a presença de diversos artistas nacionais

Gabriella Pinheiro - 17 de abril de 2024

(Foto: Flaney Gonzalles/Divulgação)

Cabines de luxo, shows ao vivo de diferentes artistas e pacotes de até R$ 22 mil. Entrando na ‘onda’ das turnês em cruzeiros marítimos, a dupla Maiara e Maraisa realizará o primeiro evento dentro da embarcação entre os dias 08 e 11 de maio.

Intitulado de “Maiara & Maraisa em alto mar”, a festa partirá de Santos, em São Paulo (SP), e fará uma rota com destino à Angra dos Reis e Búzios – ambas no Rio de Janeiro (RJ).

O evento acontecerá no maior navio já escalado para águas brasileiras, o MSC Preziosa. Para se ter uma ideia, a embarcação está em circulação no país desde 25 de outubro e possui capacidade máxima de 6.334 passageiros e 1.704 tripulantes.

Inspirada no nome de pedras preciosas, o navio é equipado com cinco piscinas, 12 hidromassagens, um toboágua, sete opções de restaurantes – sendo um deles o Galaxy Lounge, focado em cozinha molecular -, teatro para shows musicais e áreas voltadas para crianças.

Durante os quatro dias de festa, os tripulantes poderão curtir o show dos seguintes cantores: Ana Castela, Simone Mendes, João Gomes, Mari Fernandez, Dennis DJ, Murilo Huff, além da dupla Edson & Hudson.

Conforme o site oficial do cruzeiro, estão sendo disponibilizadas oito categorias de cabines, sendo elas: Interna, Externa com Janela, Externa com Varanda, Interna Premium, Externa com Varanda Premium, Suíte Áurea com Janela Premium, Suíte Áurea com Varanda Premium e Yacht Club. Os valores variam entre R$ 4 mil e R$ 22 mil.

O mais caro, a MSC Yacht Club, consiste em um clube privativo, com piscinas, lounges e bares, além de suítes com varanda, sala de estar, serviço de mordomo 24h, seleção ilimitada de bebidas em todos os bares e restaurantes do navio.

Nos pacotes, estão inclusos todos os shows, acomodação na cabine, alimentação completa (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, buffet da madrugada), serviço 24 horas, seguro e espetáculos no Platinum Theatre.

Vale lembrar que outros benefícios, como bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sauna, cinema 4D, boliche, simulador de Fórmula 1, serviços-extras não estão anexados aos valores dos pacotes.