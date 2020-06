Inaugurado em Anápolis na década de 1990, o Grupo Masut está com dez vagas abertas para contratar novos funcionários.

As oportunidades são para motoristas de caminhão que tenham experiência em pilotar carreta ou bitrem. A empresa não exigiu nenhum grau de escolaridade.

Podem participar da seleção profissionais que também residam em outras cidades goianas ou do Mato Grosso.

De acordo com o Grupo Masut, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão sendo seguidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Interessados devem acessar a aba “vagas de emprego”, no site da empresa, para cadastrar o currículo.