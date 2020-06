Atualizado às 15h24 desde domingo (21) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o paniel de evolução da pandemia do novo coronavírus informa que Anápolis já tem 603 casos de Covid-19 confirmados na cidade.

Isso porque, nas últimas horas, mais 13 moradores da cidade testaram positivo para a doença e foram incluídos na base de dados da plataforma covid.anapolis.go.gov.br.

Oito são do sexo feminino (com idade entre 32 e 51 anos) e cinco do sexo masculino (de 29 a 47 anos).

A quantidade de pessoas que terminaram a quarentena, e de curados, chega a 412. Os óbitos permanecem em 11, segundo a Semusa.

Um total de 15 pacientes estão internados e 165 estão em regime de isolamento domiciliar.