Os casos de briga no trânsito envolvendo álcool não param em Anápolis. Tanto é que, na manhã desta segunda-feira (22), um um homem de 45 anos foi encaminhado ao Centro de Inserção Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade, exatamente por esse e outros motivos.

Bêbado e pilotando uma moto, ele bateu em um Fiat Corsa em uma rua do setor de chácaras Colorado, na região Nordeste.

A Polícia Militar logo foi acionada no local do acidente, pois o motociclista estava tentando agredir o condutor do carro de 37 anos de idade e a passageira, de 36.

Mesmo com a chegada da viatura, o rapaz permaneceu com o comportamento violento, danificando a própria moto e pegando algumas peças para arremessar contra os ocupantes do carro.

A guarnição precisou intervir com a força e ele foi levado algemado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro.

No caminho, ele permaneceu descontrolado e danificou a viatura com chutes.

Na delegacia, o homem foi autuado pelos seguintes crimes: embriaguez ao volante, desacato, resistência, dirigir veículo sem CNH e dano ao patrimônio público.