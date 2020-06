Vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido (DEM) está com Covid-19 e se recupera em casa.

Ele acretida ter contraído o vírus em uma recente viagem que fez para descansar.

Pai de duas meninas, ele e a esposa estão à espera do terceiro filho, que deve nascer ainda este ano.

Numa rápida entrevista para o Tema de Hoje, o podcast do Portal 6, Márcio falou por telefone como está sendo esse período de isolamento, os sintomas que ainda está sentindo e como está lidando com as angústias causadas por quem é vítima do novo coronavírus.

As crises de tosse, presente em alguns momentos da conversa, ainda persistem nesses últimos dias de quarentena.

“Não desejo isso ao meu pior inimigo. A gente passa a olhar para dentro de si e ver que não somos imortais”, desabafou.

Márcio está recluso num quarto de casa e, infelizmente, as obras na residência dele impediram que ele pudesse acessar os livros que gostaria de ler.

Do diagnóstico ao tratamento, o político está recorrendo somente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“[Mas] não tenho nenhuma regalia”, avisou.

