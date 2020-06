Após exatos três meses de atividades presenciais interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus, a CAOA Anápolis voltou a funcionar na segunda-feira (22).

De acordo com a empresa, essa iniciativa só foi tomada após a adoção de medidas rígidas para evitar a disseminação da doença entre os funcionários.

A partir de agora, só podem entrar no veículo de transporte da CAOA aqueles que estiverem de máscara e passarem pela medição da temperatura. O protocolo também vai se repetir na entrada da fábrica.

Os principais espaços ficarão sempre demarcados para manter o distanciamento mínimo e há álcool em gel distribuído em pontos estratégicos para manutenção da higiene.

Ainda de acordo com a empresa, houve também reforço na higienização de áreas comuns e readequação nas operações do restaurante.

“Nesse retorno, trabalhamos em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis e estamos seguindo todas as normas estipuladas pelas organizações de saúde, readequando nossa planta e, em muitos casos, tomando providências que extrapolam as recomendações de segurança”, afirmou Mauro Correia, CEO da CAOA.