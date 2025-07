Denúncia de aluno ganha o país e academia em Anápolis não para de receber avaliações negativas

Após o relato de um morador de Anápolis denunciando ter sido constrangido pela Hope Select, academia de alto padrão de Anápolis, por conta do short que usava, o estabelecimento vem recebendo diversas críticas nas redes sociais.

O caso, que virou até matéria na Folha de São Paulo após ser reportada em primeira mão pelo Portal 6, ganhou ainda mais repercussão após a nota de esclarecimento emitida pela academia, defendendo a atitude tomada com um fundo religioso :

“Buscamos encantar e surpreender […] sempre para agradar e honrar a Deus”, escreveu a empresa.

Nas redes sociais, os internautas expressaram diversas opiniões negativas a respeito da postura adotada pela academia:

“Lugar não é acolhedor, misturam religião com ambiente que nada tem a ver”, escreveu um usuário em uma avaliação do Google, dando nota de uma estrela.

“Se fosse assim, as mulheres também deveriam mudar as vestimentas para não constranger os pais de família. Tem mulher que vai quase pelada. Acho que cada um deve cuidar do seu treino e parar de ficar olhando para os outros.”, comentou outra internauta.

Há de se observar, porém, que nem todas as críticas foram negativas, com o estabelecimento recebendo apoio e suporte da decisão, especialmente dentro da comunidade anapolina.

Confira a nota completa da academia:

Na HOPE, nosso compromisso é oferecer um ambiente acolhedor, respeitoso e seguro para todos. Mais do que promover saúde física, buscamos encantar e surpreender cada pessoa que passa por aqui com excelência, zelo e propósito, sempre para agradar e honrar a Deus.

Recentemente, um de nossos colaboradores realizou uma orientação de forma privada e respeitosa a um aluno, com o objetivo de evitar possíveis constrangimentos durante o treino. A vestimenta utilizada, embora apropriada para corridas ao ar livre, acabou se mostrando inadequada para determinados movimentos de musculação. Por esse motivo, foi gentilmente sugerido o uso de uma bermuda de compressão por baixo, como forma de garantir maior conforto e segurança para todos os envolvidos.

Essa conduta está prevista em nosso contrato e segue as diretrizes da empresa quanto ao uso de roupas que assegurem liberdade de movimento sem causar desconforto a terceiros, sempre com base no respeito mútuo, na empatia e na boa convivência.

É importante reforçar que a HOPE não faz qualquer distinção de gênero, aparência, orientação ou estilo pessoal. Valorizamos cada aluno como único e buscamos oferecer uma experiência de excelência a todos, dentro dos valores e princípios que norteiam nossa atuação.

Normalmente, não utilizamos as redes sociais para rebater situações pontuais ou conflitos isolados. Porém, diante da proporção que este caso tomou publicamente e do possível impacto na percepção sobre quem somos e no que acreditamos, sentimos a responsabilidade de nos posicionar com transparência e serenidade.

Sabemos que existem academias com diferentes propostas, e respeitamos todas elas. A HOPE segue firme em sua identidade e propósito, acolhendo com carinho todos aqueles que desejam fazer parte desse ambiente de cuidado, saúde e respeito mútuo.

Seguimos confiantes de que a verdade sempre prevalece, com a consciência tranquila de quem age com integridade.