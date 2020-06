Uma inusitada apreensão de drogas foi feita na madrugada desta quarta-feira (24), em Anápolis.

Ocorreu no Residencial Mônica Braga, um pequeno bairro da região Norte.

Policiais do 28º BPM que patrulhavam as ruas do setor abordaram um veículo ocupado por três pessoas.

Na direção, um motorista de aplicativo. No banco traseiro, um casal de namorados.

Todos os ocupantes foram revistados, incluindo uma adolescente de 17 anos por uma militar.

Durante a revista, a policial percebeu que a garota estava com uma quantidade considerável de pedras de crack na calcinha.

A contagem foi feita e chegou-se a um total de 50 porções do entorpecentes que estavam escondidos lá.

O motorista do aplicativo foi liberado e o casal levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Por ser menor de idade, a adolescente foi autuada por infração de tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

A reportagem do Portal 6 não conseguiu confirmar se o namorado da moça, que tem 22 anos, também foi autuado.