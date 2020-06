Tido como o principal nome da disputa eleitoral para 2020, Antônio Gomide desistiu oficialmente, na noite desta quarta-feira (24), de ser candidato à Prefeitura de Anápolis.

O deputado, que governou a cidade por seis anos, justificou em uma carta que a decisão foi por motivos de saúde.

No documento, o político afirmou ser a “decisão mais difícil que já tomei na minha vida” e que “logo logo estaremos juntos, o sonho foi apenas adiado”.

Afastado da Alego, ele já se submeteu a duas cirurgias, uma no final de 2019 e uma em abril deste ano, para a retirada de um tumor benigno e a correção de uma neurorrafia próxima ao ouvido.

Para entender melhor essa movimentação política e as reverberações causadas pela desistência de Gomide, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quinta-feira (25) conversou com Lucivan Machado, repórter de política da Rádio Manchester, uma das mais tradicionais da cidade.

A crença geral é de que Geli Sanches, professora aposentada e vereadora do Partido Trabalhista (PT), deve assumir a candidatura do partido.

Porém, Lucivan afirmou ter suas dúvidas em relação a um possível apoio de Gomide à candidatura da vereadora.

“Tenho minhas dúvidas por dois motivos. Primeiro, se ele não é candidato porque tem problemas de saúde, será que ele vai colocar seu trabalho nas mãos de alguém que não é o seu nome? E outra, a professora Geli é mais ligada ao Rubens Otoni”.

“E nos bastidores a gente sabe que existe uma desavença política entre o Rubens e o Gomide, então eu acredito que, de cara, ele não deverá abraçar essa causa de corpo todo”, acrescentou.

A entrevista completa com mais detalhes sobre os bastidores da política anapolina pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming.

