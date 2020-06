O prefeito Roberto Naves (PP) realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (25) para anunciar que, mesmo Anápolis permanecendo em risco leve de contaminação do novo coronavírus, as fiscalizações serão endurecidas contra os que quebrarem as regras do decreto municipal em vigor.

Segundo o mandatário, uma oportunidade foi dada para os que precisam trabalhar, mas que não haverá tolerância àqueles que estiverem se aproveitando da situação para promover festas e outras aglomerações.

“As pessoas começaram a confundir oportunidade de trabalho com oportunidade de diversão. A partir do momento que começaram a confundir, começamos a ter pessoas que não estão respeitando a vida dos outros. Então a tolerância que vamos ter com essas pessoas é tolerância zero”, avisou.

Questionado pelo Portal 6 sobre estabelecimentos, como bares e restaurantes, que estão promovendo até shows ao vivo e não respeitando os protocolos de distanciamento social, Roberto avisou que pode até revogar parte do decreto para que esses local sejam mantidos fechados.

“O que vai ser cumprido pela Vigilância Sanitária e Polícia Militar é: chegou, não está cumprindo? Fecha. Se chegarmos a três, quatro estabelecimentos do mesmo segmento e não estiverem obedecendo, eu revogo parte do decreto. Vale para todos os segmentos. Foi nos colocado a importância de trabalho e levamos em consideração, mas desde que se mantenha respeito pela vida do próximo”, disse.

Sobre a reunião agendada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para a próxima segunda-feira (29) para discutir o avanço da pandemia no estado, o prefeito afirmou que concorda que existem cidades goianas que não têm condições de continuarem abertas, mas que este não é o caso de Anápolis.

“O cidadão anapolino não vai pagar por aquilo que outros prefeitos e cidades não fizeram. Cada um que arque com a sua responsabilidade nesse momento”.

Veja a coletiva de imprensa na íntegra