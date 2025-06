Após 25 anos de atividade, tradicional panificadora de Anápolis fecha as portas

Estabelecimento estaria passando por dificuldades financeiras para manter o ponto

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Pães em panificadora. (Foto: Reprodução/Canva)

Após mais de 25 anos no Bairro Jundiaí, a panificadora Artesanato do Pão encerrou as atividades e está fechando as portas.

O estabelecimento, que é um dos mais tradicionais de Anápolis, estaria passando por uma escassez de produtos, como já é possível ver nas prateleiras vazias.

Dentre os motivos para o encerramento da panificadora estão a dificuldade para encontrar funcionários e o valor do aluguel, visto que a região já é conhecida pelos altos custos.

Conforme a proprietária da empresa, os custos para manter o imóvel permeiam a casa dos R$ 20 mil, o que estaria tornando o permanecimento insustentável.

Apesar disso, a empresária conta que já planeja recomeçar os trabalhos da panificadoraem outro ponto, próximo ao planetário, no Bairro JK Nova Capital.

