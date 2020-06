A pandemia do novo coronavírus não gerou apenas uma crise social e econômica. É que o distanciamento e isolamento social fez com que muitas pessoas adiassem grandes sonhos, que há muito tempo eram planejados, como o casamento.

Pensando nesses casais, que estão vivendo momentos de ansiedade e nervosismo, a banda Elevatto realizou na última sexta-feira (19) uma live especial para homenagear os apaixonados de Anápolis.

“Nossa intenção era levar música para nossas noivinhas que estão ansiosas e chateadas por conta de todos os adiamentos. Acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, pois recebi muitas mensagens de noivas que assistiram e disseram que as músicas aqueceram o coração e que foi muito importante”, disse Thiago Phillipe, proprietário da Elevatto.

A experiência, de acordo com o músico e empresário, também superou as expectativas da banda, que pensa em realizar uma segunda edição da live em breve, mas com mais proximidade dos noivos.

“A gente está super feliz com a repercussão e pretendemos fazer outra, mas pensando em uma forma de trazer nossos noivos para mais perto. Está no âmbito dos pensamentos ainda para garantir proteção a todos. Sentimos falta de fazer parte dos felizes para sempre e queremos que a próxima live aconteça o quanto antes”, explicou.

Nova identidade

Quem ouve falar o nome Elevatto pode pensar: “que banda é esse que eu ainda não ouvi falar?”. Para quem não conhece, essa é a antiga Play Music, que é tradicional em Anápolis e utilizou da live para anunciar o novo nome.

“A Play Music tem quatro anos e a gente resolveu mudar porque queríamos resgatar nossa identidade. Nosso nome tem que falar quem somos e Elevatto vem de elevado, alto, sublime. A música tem poder de elevar nossos sentimentos, emoções e memórias. É para isso que nascemos, para levar boa música para os noivos e elevar as emoções dos convidados. É a nossa missão de vida”, afirmou Thiago.

A Elevatto atua exclusivamente em casamentos, com opções de apresentações em cerimônias e nas recepções.

Além do nome, segundo o proprietário, a banda também tem um novo escritório, pensado cuidadosamente para levar conforto e felicidade para os noivos.

“Durante a pandemia os nossos atendimentos estão acontecendo com todos os cuidados. Recebemos os noivos com máscaras, oferecemos álcool em gel, definimos o distanciamento necessário e fazemos sempre a higienização do escritório”, explicou

O espaço de atendimento da Elevatto fica na Rua Amazonas, nº 874, no Centro, em uma sala comercial acima da sorveteria Master Mel.