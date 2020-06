Os funcionários das Lojas Americanas, da Rua Engenheiro Portela, no Centro, tomaram atitude ao ver uma colega de 20 anos ser chamada de “pretinha safada” por um cliente.

O episódio ocorreu na tarde desta segunda-feira (29) após o homem, que tem 44 anos, querer ‘lavar as mãos com água e sabão’ ao invés de se higienizar com álcool na entrada do estabelecimento.

Ele teria sido informado pela jovem que aquela era a única maneira de passar pela porta, e entrou resmungando.

Na saída, o cliente teria mandado “beijinhos” de forma provocativa para a moça, que reagiu fazendo o mesmo.

Ele não teria gostado e dito a frase racista para a funcionária.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma viatura da Força Tática Municipal para a loja e, a partir das características descritas, ele foi localizado nas mediações.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, o homem foi autuado por injúria racial, crime que prevê até seis meses de reclusão.

Como pagou fiança, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade. O 1º DP de Anápolis deve ser designado para investigar o caso.