O desempenho por colégios no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste final de junho.

Em Anápolis, seis das das dez unidades de ensino com o melhor desempenho são particulares, três são públicas e uma conveniada.

Compilados pela plataforma educacional Evolucional, os dados levam em conta instituições com pelo menos dez alunos que fizeram o exame.

Para o ranking, levantando pelo Portal 6, foram consideradas as notas obtidas nas provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação.

Confira os dez colégios de Anápolis com as melhores médias no Enem 2019: