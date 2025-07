Nova rodada de negociações entre Urban e sindicato está marcada para sexta-feira (04)

Interrupção dos serviços foi motivada pela ausência de contrapropostas da empresa às reivindicações da categoria

Gabriella Pinheiro - 01 de julho de 2025

Ônibus da Urban em parada na Praça Bom Jesus. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma nova rodada de negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA), Urban – e o poder público municipal foi marcada para a próxima sexta-feira (04), às 14h. A expectativa é que a nova discussão – intermediada pelo judiciário – feche acordo entre os dois lados da balança.

A data foi marcada após a audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, realizada nesta terça-feira (01°) não ter gerado frutos conciliatórios. Entretanto, novas paralisações não ocorrerão até lá.

Na ocasião, o sindicato apresentou a pauta, que inclui: reajuste salarial de 10%, reposição de perdas acumuladas em 20%, aumento de 15% nos tíquetes de alimentação e desjejum, pagamento dos tíquetes nas férias, auxílio de R$ 200 para trabalhadores que iniciam a jornada antes do horário do transporte público, adicional de 20% para motoristas que acumulam a função de cobrador, abono de cinco dias de férias para empregados assíduos e aumento para R$ 150 no valor do troco transportado.

Em contrapartida, representantes da empresa, da Prefeitura de Anápolis e da Agência Reguladora do Município (ARM) afirmaram que estão na fase final de estudos para viabilizem propostas, sem apresentar soluções formais.

O Ministério Público do Trabalho chegou a sugerir um reajuste provisório com base na inflação, mas representantes da agência reguladora afirmaram não ter autorização para garantir qualquer índice de aumento.

Interrupção

A interrupção dos serviços, que começou na madrugada de segunda-feira (30) e foi suspensa na noite do mesmo dia, foi motivada pela ausência de contrapropostas da empresa às reivindicações da categoria.

De acordo com o SITTRA, a adesão dos trabalhadores aconteceu de forma espontânea, diante do impasse prolongado nas negociações.

