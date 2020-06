Única instituição de ensino superior a ofertar Medicina em Anápolis, a UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para o vestibular exclusivo àqueles que desejam ingressar no curso.

A taxa é de R$ 350 e as inscrições ficarão disponíveis, no site do Centro Universitário, até 16 de julho para pagamentos em boleto e 19 de julho para pagamentos com cartão de crédito.

Neste processo seletivo não haverá aplicação de provas. Os candidatos serão aprovados por meio de aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017, 2018 ou 2019.

Ao todo, a UniEVANGÉLICA está disponibilizando 80 vagas. O curso tem duração de seis anos e é ministrado presencialmente em período integral.

A previsão é que o resultado seja divulgado em 24 de julho. Mais informações estão no edital.