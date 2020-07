O prefeito Roberto Naves (PP) informou durante entrevista às rádios locais, nesta quinta-feira (02), que decidiu manter o caráter orientativo quanto ao uso de máscaras de proteção facial em Anápolis.

Segundo ele, não há previsão de nenhuma medida impondo a cobrança de multa para quem for flagrado sem o acessório no município. “Não adianta se criar uma multa e as pessoas não terem não condições de pagar”, explicou.

O prefeito pontuou que é necessário conscientização e solidariedade, e pediu que todos os ouvintes com condições realize a doação de uma máscara de pano para algum conhecido que está deixando de fazer o uso do equipamento por não tê-lo.

Ouça:

Por força de decreto estadual, o uso de máscara para evitar a contaminação pelo novo coronavírus é obrigatório em todos os locais públicos e privados de Goiás.